Trap van Brüls naar Verschaeren levert toch sanctie op, Ngoy en Staelens krijgen geen lange schorsing

Christian Brüls werd na de trap naar Yari Verschaeren geïnterviewd en sprak daar over de scheidsrechter.

De VAR had geoordeeld dat Brüls een rode kaart verdiende voor zijn trap naar Verschaeren, maar Laforge hield het op geel, zelfs na consultatie van de beelden.

“De scheidsrechter was belachelijk, misschien moest hij een beetje opvallen”, zei Brüls over de fase na afloop van de match in een interview.

Het Disciplinair Comité van het Profvoetbal heeft nu een wedstrijd schorsing met uitstel opgelegd aan Brüls. Het Referee Department had het oordeel van de videoref na de match bevestigd.

Brüls legde op de zitting uit dat zijn woorden voor de VAR bedoeld waren. Hij wilde zich verontschuldigen bij Laforge. Daarom was een uitgestelde schorsing voldoende voor het parket en het Comité, naast een boete van 500 euro.

Challenger Pro League

Nathan Ngoy van SL16 en Alessio Staelens van Deinze hadden op de openingsspeeldag van de Challenger Pro League geen rood gekregen, waar dat volgens het Referee Department wel moest.

Ngoy riskeerde vier speeldagen schorsing, Staelens drie. Ze kregen allebei echter geen schorsing opgelegd, omdat de scheidsrechters bij hun standpunt bleven.