OFFICIEEL: KV Mechelen haalt Schotse verdediger binnen

KV Mechelen heeft zich defensief versterkt. De Schot David Bates komt over van het Schotse Aberdeen.

KV Mechelen neemt de Schot David Bates (25) over van het Schotse Aberdeen FC. De Schot speelde in het verleden al voor Rangers, Sheffield Wednesday en Hamburg. In het seizoen 2020-2021 speelde Bates op uitleenbasis voor Cercle Brugge.

Bates tekent voor drie jaar bij Malinwa. "David is een grote en stevige verdediger die ook comfortabel is aan de bal", vertelt sportief directeur Tom Caluwé. "Met zijn 1m93 brengt hij ook nog extra kopkracht met zich mee."

“Ik heb al video’s gezien van tijdens de wedstrijden en met de trainer gesproken. Ik was er direct van overtuigd dat Mechelen die plek moest worden", zegt Bates over zijn nieuwe ploeg.