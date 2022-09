Seraing huurt middenvelder bij FC Nantes met aankoopoptie

Seraing heeft op de laatste dag van de transferperiode nog eens toegeslaan. Ze huren Abou Ba van FC Nantes voor een jaar met aankoopoptie.

Het is officieel: Abou Ba wordt voor één jaar uiteleend aan Seraing met een aankoopoptie. De 24-jarige Franse middenvelder komt over van FC Nantes. In 2019 kochten ze hem voor één miljoen euro van Ligue 2-ploeg AS Nancy, maar bij Nantes wist hij nooit te overtuigen. Ze verhuurden hem aan het Griekse Aris Saloniki, het Italiaanse Cosenza en Serie C-ploeg Alessandria.

Abou Ba staat nog één jaar onder contract bij Nantes. Nog nooit speelde hij een wedstrijd voor het eerste elftal. Enkel in het tweede elftal in de Franse vierde klasse mocht de defensieve middenvelder al minuten maken. Of hij bij Seraing zijn carrière nieuw leven weet in te blazen valt dus nog af te wachten.