Anderlecht haalt met Vertonghen grote persoonlijkheid, die jongeren beter moet begeleiden

Het duurde lang voordat Anderlecht gisterenavond een akkoord vond met Jan Vertonghen. Het plan was om hem de aftrap te laten geven tegen Gent, maar dat viel in het water. Nadat er een akkoord gevonden werd, wou Vertonghen liefst op zijn gemak naar de match kijken.

De eerste contacten werden een week geleden al gelegd. Anderlecht had Vertonghen al langer in gedachten, maar eerst koos hij dus nog voor Benfica. Toen ze in Brussel zagen dat hij daar op de bank beland was, waagden ze opnieuw hun kans. Bestuur en technische staf waren er immers van overtuigd dat er achteraan nog ervaring bij moest.

Niet enkel als sportieve meerwaarde, maar ook om de jeugd te begeleiden. Wesley Hoedt heeft men daar al voor gehaald, maar Hoedt is een ander soort persoonlijkheid. De Nederlander heeft een eigen manier van coachen, die niet altijd opbouwend is. De vraag is dan ook hoe Felice Mazzu Vertonghen gaat inpassen. In een Zeno Debast zien ze bij Anderlecht een potentiële Europese topverdediger en daar willen ze met Vertonghen en zijn tonnen ervaring een rolmodel naast zetten. Maar dan moet Hoedt wel weg uit het hart van de driemansverdediging. Dat gaat de Nederlander niet leuk vinden.

Geen aftrap

Maar het was lang onderhandelen om een akkoord te vinden. Normaal was het de bedoeling dat de 35-jarige verdediger de aftrap zou komen geven voor Anderlecht-Gent, maar er moest nog het één en ander afgehandeld worden. Vooral qua looneisen natuurlijk. Bij Benfica verdiende Vertonghen zo'n vier miljoen euro bruto. Anderlecht wou ver gaan omdat ze geen transferprijs moesten betalen, maar da's natuurlijk geen spek voor de bek van de recordkampioen, die nog steeds financieel moet oppassen.

Vertonghen moest en wou ook inleveren, maar de details namen wat tijd in beslag. Het sleepte dus langer aan dan verwacht. Zijn zaakwaarnemers Tom De Mul en Yama Sharifi wilden natuurlijk het beste voor hun cliënt uit de wacht slepen. 'Super Jan' moet - net als Alderweireld - als een fantastische transfer gezien worden. Niet realiseerbaar in hun prime natuurlijk. Maar voor de Belgische competitie...