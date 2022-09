Cercle Brugge kruipt recht uit dal: "Er was geen geld voor water in plastiek flessen"

Cercle Brugge werd op 2 mei 2017 overgenomen door AS Monaco. Voorzitter Vincent Goemaere zag wat dat allemaal teweegbracht.

De overname van Cercle Brugge door AS Monaco was een zegen voor groenzwart, zo oordeelt voorzitter Vincent Goemaere. “We kenden enorm moeilijke jaren in tweede klasse en ik herinner mij dat er op een bepaalde dag zelfs geen geld meer was om water in plastiek flessen te kopen voor op training”, vertelt Goemaere aan Het Nieuwsblad.

“Toen al merkte je dat veel Belgische clubs in een transformatiefase zaten. Ook wij moesten vooruit, maar vonden gelukkig een geweldige partner met AS Monaco. Zonder onze nieuwe eigenaar zouden we nu nooit onze huidige positie in 1A kunnen innemen.”

Al liep dat ook na de overname niet altijd vlot. “In de zomer van 2020 stond ik de groep toe te spreken voor de eerste training, maar was er geen coach en hadden we amper spelers. Er is sindsdien weer een enorme weg afgelegd en nu staat er iets waar we altijd kunnen op terugvallen.”