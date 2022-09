Franky Van Der Elst over Vertonghen, Alderweireld en Boyata: Wie doet de beste zaak?

Het was een opvallende transferzomer met de terugkeer van Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Dedryck Boyata naar de Jupiler Pro League.

Analist Franky Van Der Elst bespreekt in Het Nieuwsblad wie van de drie ploegen de beste deal deed met het binnenhalen van een Rode Duivel.

“Als je de transfers van Vertonghen, Alderweireld en Boyata bekijkt en je gaat enkel op hun carrières af, lijken Anderlecht en Antwerp een betere zaak gedaan te hebben dan Club Brugge”, zegt Van Der Elst.

“Maar het verleden telt nu niet meer mee, het draait het om de toekomst. Boyata is nog maar 31, in principe kan Club daar langer van genieten. Roberto Martinez zal blij zijn: het is beter dat zij hier voor de prijzen spelen dan dat ze in het buitenland op de bank zitten. En zo’n transfers komen de uitstraling van onze competitie wel ten goede.”