Hugo Broos ontleedt spitsenvraagstuk bij Club Brugge: "Dat zal beter werken"

Club Brugge heeft in de loop der jaren een mooi arsenaal aan spitsen kunnen opstellen. Ook nu is dat niet anders.

De komst van Yaremchuk is volgens Hugo Broos een goede zaak. “Yaremchuk is het type spits dat bij Club past: het iets robuustere type, iemand die werkt, loopt en scoort”, zegt Broos aan de Krant van West-Vlaanderen.

Jutglà en Yaremchuk passen volgens Broos ook goed bij elkaar. “Jutglà is een spits die wat meer ruimte nodig heeft, die het wat moeilijker heeft in de fysieke duels in de korte ruimte. Hij is ook niet zo groot, dus voorzetten om te koppen is niet echt zijn spel.”

“In sommige wedstrijden heb je als diepe spits meer iemand nodig als Yaremchuk – of Dost of Wesley: een spits die groot en sterk is, een bal kan bijhouden en kopbalsterk is. Ik denk daarom dat Yaremchuk-Jutglà en Yaremchuk-Lang beter werkt dan Jutglà-Lang.”