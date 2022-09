Mignolet na 12 op 12: "De ideale manier om aan de CL-campagne te starten"

Mignolet en Club pakken 12 op 12 en winnen de derby tegen Cercle Brugge. Voor doelman Mignolet, die een clean sheet haalde, is dit de ideale manier om aan de Champions League komende woensdag te starten.

De Brugse doelman is blij met de derbywinst: "We hebben een goede wedstrijd gespeeld. We zorgden ervoor om onszelf niet in de problemen te brengen door de hoge druk en pressing die Cercle al het hele seizoen uitoefent. Duels werden gewonnen en we scoorden op de juiste momenten. De ideale avond dus voor ons."

Mignolet heeft zin in de Champions League die komende woensdag start voor hen: "Het is de ideale manier om aan een Champions League campagne te beginnen. We spelen een goede wedstrijd, halen 12 op 12 en winnen de derby, dan stap je met een goed gevoel de Champions League in. We kijken ernaar uit en ook de supporters zullen meer dan klaar zijn. Iedereen verwacht dat we punten pakken, maar elke wedstrijd kan alle kanten uitdraaien. Het zal van details afhangen waar we eindigen in de poule. Het vertrouwen is er altijd dus dan is alles mogelijk."