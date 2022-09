📷 OFFICIEEL KAS Eupen haalt versterking in China

KAS Eupen huurt dit seizoen de Ghanese international Mubarak Wakaso van de Chinese club FC Shenzhen.

Het gaat om een 32-jarige middenvelder die al 70 caps met Ghana achter zijn naam heeft. Hij moet voor meer stabiliteit op het middenveld zorgen.

Vooraleer hij naar China trok speelde Wakaso vooral in Spanje, maar ook in Griekenland en Rusland. Hij werd echter geregeld uitgeleend, net zoals nu aan Eupen.

The 70-time Ghanaian international Mubarak Wakaso will play for KAS Eupen until the end of this season. The 32-years-old midfielder is on loan from Chinese first division club @FcShenzhen #Mercato #teampanda #KASEupen pic.twitter.com/OW7fMkUErG