📷 OFFICIEEL: OHL haalt middenvelder bij Lazio Roma

OHL heeft een Marokkaan met Belgische roots van Lazio Roma kunnen strikken

OHL heeft er een nieuwe middenvelder bij. Het haalt Sofian Kiyine (24) weg bij Lazio Roma. Kiyine tekent voor vier jaar bij OHL.

Kiyine is geboren en getogen in het Luikse Verviers en heeft naast de Belgische ook de Marokkaanse nationaliteit. Kiyine begon met voetballen in de Jean-Marc Guillou Academie maar vertrok er op zijn 14e naar Standard.

Op zijn 17e vertrok Kiyine naar Italië, naar Chievo Verona. Hij werd er uitgeleend aan Salernitana. In 2019 maakte Kiyine een transfer naar Lazio Roma om opnieuw uitgeleend te worden aan Salernitana en vorig seizoen aan Venezia.

In totaal speelde Kiyine 56 keer in de Serie A en maakte 1 goal en gaf 1 assist. Hij speelde ook 70 wedstrijden in de Serie B en maakte er 12 goals en ook 7 assists.