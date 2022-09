🎥 Veel verrassingen bij Anderlecht: El Hadj krijgt basisplaats, Vertonghen is erbij

Val vooral niet achterover als u de basisopstelling van Anderlecht ziet. Die zit vol verrassingen. Met name Ait El Hadj krijgt een basisplaat.

Geen Verschaeren en Amuzu in de wedstrijdkern, zij zouden ziek zijn. In de plaats van Amuzu krijgt Sadiki een basisplaats. De afwezigheid van Verschaeren wordt opgevangen door Ait El Hadj. Daarnaast staat ook Diawara in de basis ten koste van Kana.

Jan Vertonghen zit op de bank. Hij stapte als één van de eersten van de bus deze middag.

De opstelling: Van Crombrugge, Debast, Hoedt, Delcroix, Murillo, Diawara, Refaelov, El Hadj, Sadiki, Esposito, Silva