CEO groenzwart duidelijk over nieuw stadion: "Noch Cercle, noch Club wenst dit"

Geen moeilijker dossier dan het stadion voor de twee Brugse voetbalclubs. Het is ondertussen een werk van heel lange adem aan het worden...

Het nieuwe stadion van Club Brugge zou nog dit jaar in een volgende fase moeten geraken. Met een vergunning om op de huidige Olympiasite een nieuw stadion te bouwen.

Maar dan is er ook nog het stadion dat Cercle Brugge nodig heeft. Een tussenoplossing is dat Cercle tijdelijk het nieuwe stadion van Club gebruikt. Dat staat in het akkoord met de stad, maar geen van de twee ploegen wil deze optie de voorkeur geven.

“Cercle verdient een eigen, nieuw stadion in Brugge. Maar het stadiondossier is een schaakspel. Pas als alle andere scenario’s geschrapt zijn, zouden we samen op de huidige Olympia-site moeten blijven voetballen”, zegt Ben Lambrecht, CEO van groenzwart, aan de Krant van West-Vlaanderen.

“Noch Cercle, noch Club wenst dit. Indien het echt niet lukt in Sint-Pieters, is er nog elders in Brugge een optie.” Waar dat is wil Lambrecht echter niet kwijt...