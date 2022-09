Union SG speelt nu ook in het blauw... en dat heeft deze historische reden

Union SG heeft tot op vandaag hét Belgische record wat betreft de langste reeks ongeslagen wedstrijden achter de naam staan. Die ongelooflijke prestatie wordt herdacht met... een speciaal shirt.

Die reeks zette Union SG neer tussen 1933 en 1935. Ondertussen werken we voetbaljaargang 2022 - 2023 af. Met andere woorden: dit seizoen is het zestig jaar geleden dat het huzarenstukje werd volbracht.

Om die reden prijkt dit seizoen niet Le Coq Sportif, maar Union Soixante op het shirt van Les Unionistes als kledingproducent. Maar met het derde shirt gaat de Belgische vicekampioen nog een stapje verder.

De historische reeks ongeslagen wedstrijden werkte Union immers niet af in de traditionele gele shirts, maar in die tijd was blauw nog hét hoofdkleur van de truitjes. En hoe ziet het derde shirt er dit seizoen uit? Eén keer raden…