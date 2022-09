'Westerlo heeft toptransfer beet, enkel nog medische testen nodig'

Het hing al enkele dagen in de lucht en zal morgen ook effectief zo zijn. Nacer Chadli komt in de Jupiler Pro League voetballen.

Het Laatste Nieuws schrijft dat Westerlo een voorakkoord bereikt heeft met Nacer Chadli en zijn Turkse ploeg Basaksehir.

De 33-jarige ex-Rode Duivel wordt dinsdag in ons land verwacht voor zijn medische proeven. Als die lukken, dan tekent hij een contract voor twee seizoenen.

De bedoeling van Chadli is om via de Belgische competitie opnieuw in beeld te komen voor de nationale ploeg, zo voegt de krant er aan toe.