Vergeet de Champions League: Seraing met de hakken over de sloot in Crocky Cup tegen Sint-Eloois-Winkel Sport

Seraing moest vanavond aan de bak in de Crocky Cup. Uiteindelijk wonnen ze nipt en zo bekeren ze verder.

Seraing ging vandaag op bezoek bij Sint-Eloois-Winkel Sport voor een wedstrijd in de Crocky Cup. De West-Vlaamse ploeg uit Eerste Amateur bleek toch geen makkelijke opgave te zijn voor de mannen van Seraing. De bezoekers kwamen uiteindelijk na een half uur voetballen op 0-1 voorsprong na een doelpunt van Mansoni. Dietsch pakte in de toegevoegde tijd van de eerste helft nog uit met een knappe parade om de gelijkmaker te voorkomen.

Toen ze aan de tweede helft wouden beginnen, barstte er een hevig onweer los. De scheidrechter stuurde de spelers opnieuw naar binnen en zo duurde de rust nog een kwartier langer. Daarna was het nog steeds bibberen en beven voor Seraing, want de thuisploeg speelde heel wat kansen bij elkaar. Uiteindelijk kwam in de 92ste minuut de bevrijdende treffer van Bernier, 0-2. Zo bekeren de Métallos voort.