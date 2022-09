Karel Geraerts met Union tegen Racing Genk: "Achterin stabiliteit vertonen"

De mannen van Karel Geraerts openden de Europa League met een knappe overwinning op bezoek bij Union Berlin.

Veel tijd om te feesten en te genieten is er niet voor Union SG, want zondag moeten Karel Geraerts en co Racing Genk partij geven.

“Wanneer je wakker wordt heb je een goed gevoel, maar dan besef je ook snel dat de volgende wedstrijd er heel snel aankomt. Er zitten amper twee dagen tussen, dat is absoluut niet veel. Maar natuurlijk zijn we erg fier om wat we gepresteerd hebben in Berlijn. Het is onvermijdelijk dat er vandaag nog over die wedstrijd zal gepraat worden, maar vanaf morgen verdwijnt Union Berlin helemaal naar de achtergrond”, vertelt Geraerts bij Het Nieuwsblad.

De nadruk ligt nu vooral op recuperatie, zowel fysiek als mentaal. “Via massages, behandelingen en zwembaden hebben de spelers voldoende middelen om fysiek klaar te zijn voor zondag, en mentaal denk ik dat alles zeker snor zit na de overwinning van donderdag. Nu is het kwestie om de spelers met de juiste mentaliteit zondag aan de aftrap te brengen.”

Racing Genk is op dit moment swingend door de competitie aan het razen. “Het is simpel: eigenlijk spelen we opnieuw een Europese wedstrijd. Genk heeft samen met Antwerp deze competitie al gedomineerd met aanvallend voetbal, dus we zullen op ons sterkste moeten zijn als we willen winnen. Ze hebben momenteel de beste aanval van de competitie, maar ik heb alle vertrouwen in onze verdediging: na de clean sheet tegen Union Berlin moeten we die lijn proberen doortrekken en achterin stabiliteit vertonen.”