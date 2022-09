Jan Vertonghen in de ban van Remco Evenepoel: "Ik heb mijn deel van de weddenschap volbracht"

Heel België richt zijn ogen vandaag en morgen op Remco Evenepoel. Kan hij de Vuelta op zijn naam schrijven?

Ook bij Anderlecht leeft het volop. Jan Vertonghen komt met een hilarisch voorstel. “Remco, makker, ik zou met een weddenschap willen komen. Iets zoals ‘als jij de Vuelta wint, ga ik voor Anderlecht voetballen.’ Ik heb mijn deel volbracht, zoals je ziet. Dus ik reken erop dat jij doorzet en keihard vecht zoals in de eerste 2,5 weken en die rode trui mee naar huis brengt”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Yari Verschaeren speelde vroeger nog met Remco Evenepoel samen bij RSC Anderlecht. De twee zijn ook goede vrienden gebleven. “Een wielrenner had ik nooit echt in Remco gezien, maar zijn fysieke tests bewezen vroeger al dat hij erbovenuit steekt. Ik heb hem de voorbije weken al berichtjes gestuurd dat hij verder moet blijven knallen.”

Ook Wouter Vandenhaute, de voorzitter van paarswit, volgt Evenepoels prestaties op de voet. “Wat me telkens opvalt bij Remco, is de unieke mix van ontspanning en focus. Die heeft hem na de val in Lombardije gebracht waar hij nu is: klaar om de Vuelta te winnen. Heel RSC Anderlecht supportert dit weekend mee voor Remco.”