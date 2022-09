Antwerp behaalt pyrrusoverwinning bij Cercle en zal brede kern nog nodig hebben, ook zonder Europees voetbal

Dat Antwerp zich Europees niet kon kwalificeren voor de groepsfase was een stevige misstap in het masterplan van Marc Overmars en Paul Gheysens bij The Great Old. De selectie was immers stevig aangedikt om op verschillende fronten te kunnen meestrijden.

Stevige transferzomer Maar door de huidige omstandigheden lijkt het een godsgeschenk dat Antwerp een zeer brede kern heeft. Met Janssen, Ekkelenkamp, Alderweireld, Stengs en Scott werden spelers gehaald die meteen in de basis gedropt kunnen worden. Avila, Muja en Krasniqi zijn dan weer uitstekende doublures en met onder meer Arthur Vermeeren is er ook nog doorstroming vanuit de jeugd. Maar ook een stevig gevulde ziekenboeg... De lappenmand van Antwerp is echter goed vol. Aan het begin van het seizoen kreeg Frey de voorkeur op een moeizame Janssen, de wedstrijd dat ze samen aan de aftrap staan blesseert Frey zich. De man in vorm aan het begin van het seizoen was Balikwisha maar ook hij blesseerde zich. Ook Muja en Engels waren voor het duel tegen Cercle Brugge al geblesseerd. ...en daar komen nog enkele spelers bij Vorige week mocht Stengs meteen starten bij zijn eerste selectie voor Antwerp en de Nederlandse winger liet een goede indruk na. Tegen Cercle was hij echter een opvallende afwezige op het wedstrijdblad. Reden: geblesseerd. Over naar een andere speler die toch wel in vorm was en zich ontpopte tot draaischijf van The Great Old: Jurgen Ekkelenkamp. Tegen Cercle Brugge was hij na 6 minuten goed voor een assist op Vincent Janssen maar nog in de eerste helft moest hij geblesseerd naar de kant na een tik. "Zijn kuit stijfde wat op dus uit voorzorg heb ik hem eraf genomen", klinkt het bij Van Bommel. © photonews Bij de rust ging ook nog Ritchie De Laet er nog af die zich blesseerde in de eerste helft. "Knie een beetje verdraait maar komt goed", vertrouwde De Laet ons toe terwijl hij half mankend richting de bus stapte. Kortom, heel wat blessurezorgen voor Mark Van Bommel. Zo komen de vele inkopen en de brede kern toch nog van pas om de 24/24 zo lang mogelijk te laten duren.