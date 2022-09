Antwerp boekt zakelijke overwinning op veld van hekkensluiter Cercle maar maakt zich zorgen door blessureleed

Antwerp blijft gezwind door de competitie gaan. Op het veld van hekkensluiter Cercle Brugge won Antwerp met 0-2. Dominik Thalhammer lijkt rekening te moeten houden met een ontslag nu Cercle na 8 speeldagen amper 5 punten heeft.

De definitie van een zakelijke overwinning? Cercle Brugge-Antwerp had lange tijd niet veel om het lijf. Cercle Brugge nam verrassend genoeg meer het initiatief dan Antwerp maar was voor de kooi van Jean Butez onmondig om de Antwerp-defensie in de problemen te brengen.

Antwerp wachtte geduldig af en had daarvoor niet veel tijd nodig. Al na 6 minuten werd er op de rechterflank ruimte gevonden bij Ekkelenkamp. Die verstuurde een afgemeten voorzet richting Vincent Janssen. De Nederlander liep weg uit de rug van Popovic en zette het openingsdoelpunt simpel op het bord.

© photonews

Hetzelfde spelbeeld na het doelpunt. Butez moest zich tweemaal tonen, telkens op een vrije trap van Dino Hotic. Verder werd elke aanval van de thuisploeg eenvoudig geneutraliseerd in een potige eerste helft. Zo moesten beide ploegen in de eerste helft al een geblesseerde speler naar de kant halen (Louis Torres en Jurgen Ekkelenkamp).

© photonews

De tweede helft bracht niet veel soelaas maar zolang Antwerp maar één doelpunt op voorsprong stond, was alles nog te spelen. Bijna werd het na tien minuten in de tweede helft 0-2 maar Miyoshi verslikte zich in de controle nadat Bataille hem alleen voor doel zette.

Halverwege de tweede helft kreeg Cercle twee goede mogelijkheden op langszij te komen maar de ingevallen Gboho trapte op het been van Alderweireld en een minuut later kopte Denkey naast.

Net wanneer het publiek er opnieuw in begon te geloven drukte Antwerp dat geloof de kop in met een doelpun. Nainggolan vond Alderweireld aan de eerste paal bij een corner en de kapitein zette zijn eerste doelpunt voor The Great Old achter zijn naam.

© photonews

Boeken toe voor Dominik Thalhammer en Cercle Brugge. De vereniging blijft op de laatste plaats staan in het klassement. Als Zulte Waregem vanavond minstens een punt pakt tegen AA Gent, staan ze daar helemaal alleen.

Aan de andere kant van het klassement blijft Antwerp comfortabel aan de leiding staan met 24/24. Eerste achtervolger Club Brugge volgt al op 5 punten na 8 wedstrijden. Al heeft Antwerp zo zijn eigen zorgen want de lappenmand lijkt stevig vol te zitten.