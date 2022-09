Identieke statistieken van sterk duo en prima debuut Verstraete opstekers bij KVM: "Een heel belangrijke aanwinst"

De lucht klaart weer wat op boven KV Mechelen. Een prima debuut van Verstraete, de statistieken die een mooie vorm aannemen bij Hairemans en Schoofs. Offensief heeft KV toch nog wel aardig wat in huis.

In dat compartiment zijn het Geoffry Hairemans en Rob Schoofs die de kar trekken. Als Schoofs in zijn dagje is, heeft hij de klasse om het verschil te maken. Hairemans is nu al verschillende weken na mekaar te vinden in de statistieken. Beiden kunnen identiek dezelfde cijfers voorleggen: vier doelpunten gemaakt en twee assists gegeven. "We kunnen een matchke tegen mekaar spelen", grapt Hairemans.

Vertrouwen opdoen

Ook Rob Schoofs is daar over opgetogen. "Het is goed dat we aan de statistieken werken. Als het van iedereen kan komen, gaan we nog meer scoren. Ik hoop dat zo snel mogelijk de goals voor Da Cruz, Storm, Ngoy en Malede ook komen. Als iedereen vertrouwen krijgt, gaan we nog veel gevaarlijker zijn."

"De voorbije jaren werkte het in periodes", kaart Schoofs aan. "Dan was het eens Storm die scoorde, dan Cuypers, dan ik een paar keer en dan ook eens een goede reeks van Geoff (Hairemans, red.). Je hebt een constante nodig. Geoff en ik kunnen daar allebei nog beter in doen dan vorige jaren. Het is aan ons ook om de rest mee te trekken, zodat iedereen het vertrouwen krijgt om de bal tegen de netten te trappen."

© photonews

Ook onmiddellijk van waarde in de wedstrijd tegen Kortrijk: debutant Birger Verstraete. "Het is iemand die de ervaring heeft en ook de kwaliteiten om de ploeg te helpen. Hij is een heel belangrijke aanwinst. Hij helpt zeker mij ook in mijn rol. Hij is iemand met rust aan de bal, die het spel kan verdelen en is ook belangrijk zonder bal. Dat maakt het voor mij en ook voor iedereen vooraan gemakkelijker."

Vervanger van Souza

Het Mechelse middenveld is er meteen een stuk steviger op geworden. "Het is een profiel dat we zochten na het vertrek van Vinny Souza", aldus Schoofs. Hairemans heeft er met Verstraete een ploegmaat bij die dezelfde stap maakte als hijzelf: van Antwerpen naar Mechelen gaan. "Hij is goed in de duels en wil ook voetballen. Een heel belangrijke schakel."