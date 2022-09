Van Nistelrooij zaait twijfel over doorgaan PSV-Arsenal

PSV-trainer Ruud Van Nistelrooij is niet zeker dat de Europese match van PSV tegen Arsenal donderdag zal door gaan.

Door het overlijden van Queen Elizabeth II gingen de Premier League wedstrijden van dit weekend niet door. De Europese matchen van de Engelse ploegen zouden wel door gaan maar daar is men bij PSV niet meer zo zeker van.

"Ik begrijp dat het nog niet zeker is of we gaan, dus we wachten nog even af. Er zou getwijfeld worden over het doorgaan van de wedstrijd. Dat is wat ik net heb vernomen, ja. We wachten het af", zei Van Nistelrooij na de wedstrijd tegen RKC aan ESPN.

PSV speelt normaal donderdag tegen Arsenal in de Europa Leaugue. Ook de Champions League match van bijvoorbeeld Ajax - Liverpool is dus twijfelachtig.