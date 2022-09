Manchester United had op laatste dag van zomermercato enorme coup in gedachten en bood vijftig miljoen euro voor 18-jarige Belg'

Romeo Lavia ligt de komende weken in de lappenmand, maar desondanks heeft hij zijn start bij Southampton FC niet gemist. De 18-jarige middenvelder werd na enkele matchen immers al meteen het hof gemaakt door... Manchester United.

Nochtans was het Manchester City dat Romeo Lavia in 2020 over het Kanaal bracht. En het was in het shirt van The Citizens dat onze landgenoot zijn profdebuut heeft gemaakt. En het zijn The Sky Blues die een terugkoopclausule lieten opnemen in de overeenkomst met Southampton FC.

Kick&Rush weet dat Manchester United op de slotdag van de zomermercato een poging heeft gedaan om Lavia na enkele matchen al weg te plukken bij The Saints. Meer zelfs: The Red Devils gingen meteen voluit op het gaspedaal staan. Southampton had echter geen zin om te zwichten voor maar liefst vijftig miljoen euro. Wordt ongetwijfeld vervolgd.