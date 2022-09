OH Leuven neemt knappe start in Jupiler Pro League: "Beter doen dan laatste twee jaar"

OH Leuven won op de achtste speeldag met 3-2 van Sporting Charleroi in de Jupiler Pro League.

Dylan Ouedraogo, die de assist gaf op het winnende doelpunt van Mario Gonzalez, geniet van wat zijn ploeg op dit moment laat zien.

“Dit was een heel mooie overwinning tegen een rechtstreekse concurrent,” vertelt Ouedraogo op de website van de club. “Schitterend om de drie punten te pakken voor onze eigen supporters. We spelen een zeer goede wedstrijd, ondanks we twee tegendoelpunten slikken. We hebben gedaan wat we moesten doen. Zelfs na de gelijkmaker vanop de stip bleven we rustig en gingen we op zoek naar het derde doelpunt. Ik ben dan ook heel gelukkig dat Mario mijn assist zo mooi afmaakt!”

Na acht speeldagen staat OH Leuven nog steeds op een knappe vierde plaats in het klassement met 16 punten achter hun naam. “We willen zo hoog mogelijk eindigen. We bekijken wedstrijd per wedstrijd. De laatste twee jaren is het niet gelukt om play-offs te spelen, dus dat moet dit seizoen onze ambitie zijn. Play-off 1? Waarom niet, we hebben van niemand schrik. In voetbal is alles mogelijk en we hebben dit seizoen al getoond dat we goed kunnen voetballen.”