🎥 Fantastische aankondigingsvideo, maar Wolves-aanwinst Diego Costa moest er wel doodsangsten voor uitstaan

Wolverhampton rondde gisteren de transfer van Diego Costa af. Dat sleepte een tijdje aan door het probleem met zijn werkvergunning. In een fantastisch filmpje met drie echte wolven kondigden ze hem aan op hun sociale media. Maar de Braziliaanse Spanjaard zweette er wel peentjes door.

“Ik was doodsbang”, aldus Costa op de clubwebsite. “Toen ik die ketting vasthad, bleef ik maar denken: Wat als die wolf eraan denkt om op mij te springen? En vervolgens deden ze het alle drie. De vrouw die ze trainde had gezegd dat ik moest blijven rondlopen met hen, dat ze dan niets zouden doen. Maar toen ze aan mijn voet roken, wist ik dat het zou gebeuren.

"Ik was een beetje bang, het ging over wolven hé. Ik heb zelf vijf honden, maar dit is nog wat anders. Het was dus een coole ervaring, maar niet eentje die heel comfortabel aanvoelde.”