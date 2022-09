Opvallend: Spits wordt uit selectie van Wolfsburg gezet, maar treedt nu op als keeperstrainer van Casteels

Wolfsburg-trainer Niko Kovac zette vorig weekend spits Max Kruse uit zijn selectie en liet hem weten dat hij niet meer aan spelen toe zou komen. Er werd hem een gebrek aan discipline verweten. Dinsdag verscheen de 14-voudige international wel op training, met een specifieke taak.

Volgens Kicker mocht hij niet deelnemen aan de groepstraining, maar ging hij mee de doelmannen - waaronder Koen Casteels - 'trainen'. Kruse zat tot zondag in elke wedstrijdselectie en speelde ook, maar Kovac liet hem voor het duel met Union Berlin weten dat hij niet meer op hem rekende door een gebrek aan discipline.

Kruse schoot na de opwarming dan maar ballen richting reservekeepers Pavao Pervan en Juri Kirchmayr. Kruse speelt pas sinds januari voor Wolfsburg en werd gehaald als vervanger voor Wout Weghorst. De 34-jarige spits scoorde vorig seizoen ook nog zeven keer in veertien duels. "Blijkbaar zou ik me niet langer met de club kunnen identificeren, maar iedereen die mij kent, weet dat ik in de afgelopen tien of twaalf jaar als prof altijd alles heb gegeven voor de clubs waarvoor ik speelde", liet hij weten op Instagram.