Youri Mulder niet te spreken over Anderlechtspeler: "Gaat hij wat Noa Lang nadoen"

Bij Anderlecht is het vijf voor twaalf na de nederlaag van afgelopen weekend op bezoek bij Westerlo.

Volgens analist Youri Mulder moet er niet naar Felice Mazzu en zijn manier van werken gekeken worden als oorzaak van de moeilijke competitiestart.

“Het zit hem volgens mij niet in het spelsysteem of in de spelers, maar wel in de mentaliteit en het karakter”, laat Mulder weten in Extra Time op Canvas.

En hij haalt er meteen één speler uit. “Die Esposito mag ook wel eens aangepakt worden voor zijn gebaren na zijn goal. Een mooi doelpunt, maar daarna gaat hij wat Noa Lang nadoen. Wat is dit voor gedrag? Hier moet op gereageerd worden.”