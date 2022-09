Anderlecht moet zonder basisspeler naar Boekarest, ook Raman nog steeds niet fit

Ook Raman is er nog steeds niet bij. De afwezigheid van Diawara is een streep door de rekening van Felice Mazzu. Hij rekende op zijn stevige middenvelder om voor meer fysieke présence te zorgen. Marco Kana krijgt nu alvast de kans om zich weer te bewijzen bij zijn trainer.

Selectie / Sélection. 🟣⚪ #ANDFCSB



ℹ Amadou is left out of the squad due to a minor muscle elongation. Benito Raman and Adrien Trebel are still injured. pic.twitter.com/7vBjyDjnG9