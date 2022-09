Ondanks 72 (!) procent balbezit moeten Kompany en Burnley vrede nemen met vijfde gelijkspel

Burnley staat momenteel vijfde in de Championship na een nieuw gelijkspel. Tegen Preston werd het gisterenavond 1-1, ondanks dat de ploeg van Vincent Kompany 72 procent balbezit had.

Burnley scoorde al vroeg in de wedstrijd de voorsprong. Manchester City-huurling Taylor Harwoor-Bellis (ex-Anderlecht) schoot de 1-0 al na tien minuten op het bord. Vijf minuten later moest Burnley alles herdoen. Jordan Storey (15.) bracht thuisploeg Preston langszij.

Burnley domineerde, maar creëerde amper kansen. De verdediging van de thuisploeg zakte heel diep in en er werden geen gaten gevonden. Het was het vijfde gelijkspel in negen wedstrijden. Met 14 punten staat Burnley vijfde in The Championship, Sheffield United is de leider met 20 stuks.