Vincent Kompany over Michel Verschueren: "Hij maakte van RSC Anderlecht een begrip in Europa"

Ook Vincent Kompany reageert op het overlijden van Michel Verschueren. Hij speelde van 2003 tot 2006 bij Anderlecht, tot hij in 2019 terugkeerde.

"Mister Michel leidde in zijn eentje het Belgische voetbal naar de moderne tijd en maakte van RSC Anderlecht een begrip in Europa, zowel op als naast het veld", vertelt Vincent Kompany op Facebook.

De club plukt volgens Kompany nu nog altijd de vruchten van het werk van Verschueren. "Vandaag bouwt de club nog steeds voort op zijn nalatenschap. Michel was uniek in zijn soort. Een toegewijde, intelligente en doortastende clubmanager, en vooral: een trouwe dienaar van de kernwaarden van de club. Zo worden ze niet meer gemaakt. Het was een eer om onder zijn leiding voor RSCA te hebben gespeeld.”

De laatste woorden richt Kompany aan de familie. “Mijn hart gaat uit naar Michael en de rest van de familie, die het verlies van beide geliefde ouders in veel te korte tijd hebben moeten verwerken. Mijn oprechte deelneming aan u allen. Mister Michel, moge u rusten in vrede."