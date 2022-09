Nayal Mehssatou (ex-Anderlecht) met KVK voor het eerst in het Lotto Park: "Ik kijk er enorm naar uit"

Nayal Mehssatou ging in januari van Anderlecht naar KV Kortrijk en keert dit weekend terug naar het Lotto Park.

Nayal Mehssatou (20) werd geboren in Brussel en speelde zowat zijn hele jeugd bij Anderlecht. Toch is Mehssatou Chileens international en verzamelde hij al twee caps voor de Chileense nationale ploeg.

Vorig seizoen speelde KV Kortrijk al eens tegen Anderlecht maar dat was toen in het Guldensporenstadion. Nu keert hij voor het eerst terug naar Anderlecht. De Chileen kende onder coach Karim Belhocine een moeilijke tijd maar speelt onder Adnan Custovic weer meer.

Hij hoopt dan ook op speelminuten in het Lotto Park. "Ik kijk er enorm naar uit. Het is de eerste keer dat ik terugkeer naar het Lotto Park. Ook voor mijn familie wordt het een speciaal moment, want zo goed als iedereen woont in Brussel. Ook mijn vrienden zullen van de partij zijn", zegt Mehssatou bij HLN.