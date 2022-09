Bart De Wever haalt uit naar de voetbalfans: "In voetbal heerst er een bepaald soort grimmigheid, een stamgevoel van holbewoners onder elkaar"

Dat Bart De Wever geen fan is van het voetbal en alles errond is algemeen geweten. Zijn afkeer van het spelletje en alles eromheen zit blijkbaar wel heel diep.

Bart De Wever was te gast in de podcast 'Foto's' van Kurkdroog. Daarin doet hij een paar opmerkelijke uitspraken over voetbal en de fans. “Het is alsof mensen hun verstand in de vestiaire achterlaten. Het gegeven van totaal uit de bol te gaan, in groep op zo’n tribune, ik word daar ijskoud van."

In een voetbalstadion ga je hem dus niet snel vinden. Tijdens een basketbalwedstrijd daarentegen wel. “In het basket is de sfeer heel familiaal en gaan supporters van de twee ploegen heel amicaal met elkaar om. Maar in voetbal heerst er een bepaald soort grimmigheid, een stamgevoel van holbewoners onder elkaar. Als ik de politieverslagen van het voetbal soms zie, … nee ik zou er niet graag tussen staan.”