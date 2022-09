Buijs akkoord dat Verstraete ook belangrijk is voor rol Schoofs en wil penaltyfases vermijden: "OHL niet per geluk vierde"

KV Mechelen en Danny Buijs ontvangen zaterdagnamiddag OHL. Met het aantrekken van Verstraete en een zege in Kortrijk viel er onlangs aardig wat goed nieuws te rapen in Mechelen. Op dat elan willen ze uiteraard verder gaan.

Verwacht Buijs ook weer een sterke partij van Birger Verstraete tegen OHL? "Dat kan. Een individu kan altijd wel eens een mindere wedstrijd spelen. Als je kijkt naar de kwaliteit die Birger al anderhalve week brengt, dan gaat hij wellicht vaak zelf goed tot heel goed spelen. Voor zijn debuut waren we zelfs al heel gelukkig met zijn eerste paar trainingen."

Ook Rob Schoofs liet al blijken opgezet te zijn met de komst van Verstraete. "Als iemand belangrijk is, is dat ook altijd prettig voor de anderen die in dat verhaal meegaan. Rob is zelf een goeie allround speler. Hij heeft voordien ook hoger op het veld gespeeld en staat nu weer meer op de positie waar hij vorig seizoen meestal speelde. Goed dat Rob zich op die plek ook weer lekker voelt."

Verstraete beste keuze

Het is dus duidelijk: KV Mechelen heeft zijn defensieve middenvelder nu wel beet. "We hebben Samuel Oum Gouet, Jannes Van Hecke en Jordi Vanlerberghe al op die positie uitgeprobeerd. Birger is voor die positie nu wel onze beste keuze." Op het middenveld zal er dus niet veel te sleutelen vallen. In de defensie wél? "Het kan dat Bolingoli aan de aftrap komt, maar hij gaat geen volledige wedstrijd spelen."

© photonews

Ook kwestie van rekening te houden met diens geschiedenis. Gezien het prima seizoensbegin van tegenstander OHL zal KV ook topfitte spelers nodig hebben. "Ze maken gemiddeld twee doelpunten per wedstrijd. Dat is na acht speeldagen heel netjes. Ze krijgen ook wel aardig wat doelpunten tegen, iets minder dan wij. Het is niet per geluk dat OHL vierde staat."

Lavalée en Robberechts er nog niet bij

Het overige nieuws uit de ziekenboeg: Gouet is weer beschikbaar, Malede is twijfelachtig na lichte klachten op training en Lavalée en Robberechts zijn er nog niet bij. "Ik verwacht dat die laatste twee in de week na de wedstrijd tegen Club Brugge weer aansluiten of aangesloten zijn, maar dat is dus wel nog een dag of acht-negen weg."

Buijs kaart ook aan dat het voor KV belangrijk is om penaltyfases te vermijden, want het kreeg in de laatste vier duels telkens een elfmeter tegen. " Sommige penalty's zullen altijd discutabel zijn. Je zult de regels nooit zo krijgen dat het voor iedereen duidelijk is. Je zal altijd nog te maken krijgen met interpretaties. Het enige wat wij kunnen doen is zorgen dat we niet in die situaties belanden."