Lamkel Zé zeer duidelijk: "Of er betere spelers dan Lamkel Zé zijn in België? Neen"

Didier Lamkel Zé is dezer weken actief bij KV Kortrijk. Van een ferme uitspraak is hij ondertussen nog steeds niet verstoken, integendeel.

Didier Lamkel Zé speelt bij KV Kortrijk met een missie: het WK in Qatar met Kameroen. Zelfverzekerd is hij nog steeds, net zoals hij al bij Antwerp was.

Uitdaging

"Mijn carrière zit niet in het slop. Kortrijk is niet mijn droomclub, maar ik ga graag een nieuwe uitdaging aan", aldus Lamkel Zé in Het Laatste Nieuws.

"Of er in België betere spelers zijn dan mij? Er zijn veel goede spelers. Zijn ze beter dan Lamkel Zé? Neen", laat hij er geen twijfel over bestaan.