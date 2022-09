Rik Verheye sprak met Ruud Vormer: "Een pijnlijk verhaal"

Rik Verheye is blauwzwartsupporter in hart en nieren. De situatie rond Ruud Vormer is voor hem als fan bijzonder moeilijk te plaatsen, maar wel te begrijpen.

Club Brugge scoorde bij FC Porto de grootste triomf van de voorbije zeven jaar, maar kapitein Ruud Vormer moest de wedstrijd thuis in de zetel volgen. Acteur Rik Verheye is bevriend met veel spelers van Club Brugge en kent de Nederlander ook persoonlijk. “Een pijnlijk verhaal, ja”, zegt Verheye aan de Krant van West-Vlaanderen. “Maar ik vind het heel moeilijk om daar uitspraken over te doen. Ik weet ook niet wat allemaal speelt. Ik heb er al vaak met Ruud over gebabbeld en het siert hem in elk geval dat hij het allemaal nog wel kan plaatsen. Wat natuurlijk niet wegneemt dat de situatie heel jammer is voor Ruud.” “Hij is Club altijd trouw gebleven, heeft zoveel betekend voor ons en zoveel prijzen gepakt. Maar ik snap ook wel dat het bedrijf Club Brugge graag aanwinsten als Onyedika en Nielsen ziet spelen, dat zijn spelers die kunnen opbrengen. Meer wil en kan ik daar niet over zeggen.”