Bryan Heynen krijgt tijdens interlandbreak mooier cadeau dan selectie

Bryan Heynen zit ondanks een heel sterke competitiestart niet in de selectie van bondscoach Roberto Martinez.

Geen selectie voor de Rode Duivels voor Bryan Heynen van Racing Genk. Zijn sterke competitiestart leverde zelfs geen plaatsje in de voorselectie op.

“Het is beetje the same old story' , reageert Heynen in Het Belang van Limburg. “Het zou dus raar zijn als ik hier nu plots van zou afzien. De plaatsen zijn nu eenmaal duur bij de nummer twee op de wereldranglijst. Ach, ik lig er niet wakker van.”

Een veel mooier cadeau dat Heynen de komende dagen kan krijgen is zijn eerste kindje. Vriendin Leen Vaes is immers hoogzwanger.

“Voor mijn part mag de baby nu komen. Hopelijk gebeurt de bevalling deze week en krijg ik een paar dagen vrij. Dat zou de ideale timing zijn.”