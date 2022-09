'Deadline Day-deal Genk zinderde na in Spanje, maar Limburgers vermijden rechtzaak'

KRC Genk heeft geen inkomende transfers meer gedaan voor de A-ploeg op deadline day. De beloftenploeg, die aantreedt in de Challenger Pro League, kreeg er wel nog een spits bij. Al was daar heel wat over te doen.

Genk werkte ook nog laat door om de transfer van Victor Beniangba rond te krijgen op deadline day. De 19-jarige spits kwam over van het Egyptische FC Cleopatra. Geen rechtzaak Hij werd opgeleid bij de Young Boys Football Academy, maar had ook al een akkoord met Celta de Vigo op zak. En dus werd er in Spanje hommeles gemaakt, maar ondertussen zouden volgens bronnen in Galicië Celta en Genk besloten hebben de zaak in den minne te regelen.