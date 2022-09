Gilles Dewaele is tevreden over de prestatie van Standard gisteren: "Ik kan me geen kans van Club herinneren"

Drie goals en drie doelpunten tegen landskampioen Club Brugge, weinig teams deden het Standard voor. De Rouches pakken een knappe 12 op 12 en dat zorgt voor een tevreden Gilles Dewaele.

Een overwinning thuis (en een 10de wedstrijd op rij zonder nederlaag in Sclessin tegen Brugge) tegen de landskampioen zorgde gisterenavond voor een morele boost voor de Rouches. "Het ene seizoen is het andere niet, dus we genieten van wat er net is gebeurd", legt Gilles Dewaele uit. "We wisten op voorhand dat een overwinning mogelijk was. We hebben ze zien spelen in Porto, en dat was erg indrukwekkend, maar op Sclessin komen voetballen is altijd moeilijk. Naast onze prestatie moet de defensieve efficiëntie worden benadrukt. We hebben niets aan Club overgelaten. Ik herinner me niet eens een kans voor ons doel. Ondanks dat ik hier nog niet zo lang ben is dit één van de mooiste overwinningen."