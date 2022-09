Kristof D'Haene is duidelijk: "Ons doelpunt? Dat viel per toeval"

Kortrijk was teruggekomen tot 2-1, maar het zag er nooit echt naar uit dat er iets te rapen viel in het Lotto Park. Dat weet Kristof D'Haene maar al te goed.

Wat een wanhopige match voor KV Kortrijk! De Kerels konden niets brengen op het veld van Anderlecht en het was bijna tot ieders verbazing dat ze 2-1 maakten. Ook bij Kortrijk zelf waren ze verbaasd. "Het doelpunt van Selemani kwam er toevallig", gaf Kristof D'Haene na de nederlaag toe. "En net daarna scoren ​​ze de 3-1. Iedereen weet dat het moeilijk is om hier te komen spelen. Het zag er nooit naar uit dat we met een punt naar huis zouden gaan."

De nederlaag voor Kortrijk was zwaar, maar rechtvaardig. Dit KV Kortrijk is beslist ziek en Custovic heeft de kwalen van het Belhocine-tijdperk niet kunnen genezen. "Acht doelpunten tegen in twee wedstrijden, dat doet pijn, het is niet aanvaardbaar. Ik weet niet waar het schoentje wringt. We moeten het intern bespreken en ons na de interlandbreak bij elkaar rapen", hoopt de aanvoerder.