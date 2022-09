Na 25 jaar neemt Alderweireld fakkel over van ex-Antwerp-verdediger: "Hij moet de defensie nog enkele jaren kunnen leiden"

Rudi Smidts heeft een opvolger. Meer dan 25 jaar nadat Antwerp voor het laatst een Rode Duivel had, neemt Toby Alderweireld nu de fakkel over. De 59-jarige Smidts, ex-verdediger van The Great Old, ziet zijn meerwaarde voor Antwerp.

Antwerp begon met een perfect rapport aan de competitie. "Ze hebben me dit seizoen al aan­genaam verrast", aldus Smidts in GvA. "Ik heb zelden of nooit het gevoel gehad dat het mis zou kunnen gaan, zelfs niet in die ­matige tweede helft tegen Seraing. Dat is de voorbije seizoenen vaak anders geweest. De balans in dit elftal zit heel goed en er zit heel veel kwaliteit op de bank. Bovendien moet er door het missen van Europees voetbal niet geroteerd worden. Zo speel je kampioen, hé. Ik hoop het alleszins van harte."

Met Toby Alderweireld haalde Antwerp een pak ervaring in huis en dat rendeert. "Ik heb nooit aan zijn kwaliteiten getwijfeld. Akkoord, hij kwam uit Qatar, maar hij is nog maar 33. ­Bovendien is hij er de speler niet naar om hier te komen uitbollen. Al moet ik ook toegeven dat ik niet had ­gedacht dat het zó goed zou lopen. ­Alderweireld moet in staat kunnen zijn om de Antwerp-defensie nog ­enkele jaren te leiden zoals hij dat nu doet."