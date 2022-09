Debast ziet carrière fameus tussenspurtje nemen na eerste selectie: "Mijn voorbeelden? Cristiano Ronaldo en Vincent Kompany"

Een jaar geleden speelde Zeno Debast nog met de U19 tegen Spanje. De beloften heeft de verdediger van Anderlecht nooit gezien, want Roberto Martinez was zwaar onder de indruk van zijn eerste maanden als basisspeler bij Anderlecht.

Debast zat er rustig bij, glimlachend. Het tegendeel zou verbazen. 21 matchen op het hoogste niveau heeft hij op zijn teller staan. 1734 minuten om precies te zijn. "Ik ben heel fier om hier vandaag te zitten", zei hij op zijn eerste persconferentie als Rode Duivel. "Dit is een leermoment. Ik wil er zoveel mogelijk van meenemen. Het belangrijkste zal zijn om plezier te maken en te leren van de ervaren mannen. Het is iets makkelijker aangezien Jan (Vertonghen, nvdr) ook bij Anderlecht speelt. We hebben er al over gesproken en dat maakt het makkelijker om hier banden te leggen."

Zijn carrièreplanning kreeg een stevig tussenspurtje. "Nee, ik had het eerlijk gezegd niet zo vroeg verwacht. Alles wat er nu nog bijkomt is een bonus. Wie ik moet bedanken hiervoor? Mijn ouders en vriendin vooral, voor alle steun. En Craig Bellamy, die me leerde om agressiever te zijn. Ook Vincent Kompany natuurlijk. Het was een speciaal moment om met zo'n ervaren man samen te werken. Maar Bellamy bracht me maturiteit bij in het verdedigen. Daarvoor teerde ik vooral op mijn aanvallende kwaliteiten."

Als jeugdspeler was hij aanvallende middenvelder, wat nu nog steeds in zijn spel te zien is. Maar hij werd omgevormd tot moderne centrale verdediger. Aan wie spiegelde zo'n jongen zich dan? "Weet je, ik keek vooral op naar Cristiano Ronaldo. Niet enkel voor wat hij op het veld liet zien, maar ook voor wat hij er naast het veld voor doet. Een op-en-top prof, hoe hij zich verzorgt. Dat is een voorbeeld. En als verdediger: Vincent Kompany. Dat was de grootste waar ik naar opkeek. Dat ik daarna nog met hem mocht samenwerken, heeft me geholpen."

Ik ben rustig en heb weinig stress, maar voor je land spelen is toch nog iets anders

Stress lijkt de 18-jarige onbekend. Hij had het niet voor zijn debuut bij Anderlecht en ook een eerste keer voor een persmeute zitten, leek hem niet te deren. Maar wat als hij donderdag minuten krijgt voor eigen volk. "(lacht) Dat ik altijd rustig blijf, is wel een voordeel tegenover anderen ja. Ik probeer er om op dezelfde manier mee om te gaan. Maar voor je land spelen, is toch nog iets anders. We zullen zien als het moment daar is."

En droomt hij nu van het WK? "Ik pak wat ik pakken kan", haalde Debast de schouders op. "Elke selectie is belangrijk om ervaring op te doen. Het is altijd al een droom geweest om dit shirt te dragen. Wat ik van het nieuwe shirt vind? Ik weet dat het speciaal is, maar ik vind het wel echt iets hebben."