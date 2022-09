Zeno Debast neemt geen enkel risico voor het WK in Qatar: "Niet gedaan"

Zeno Debast is de rising star van het Belgische voetbal. Hij is nu ook geselecteerd voor de Rode Duivels.

Vorige zomer verlengde Zeno Debast zijn contract bij Anderlecht tot 2025. De interesse van Europese topclubs is groot en zal alleen maar groeien.

Als Debast ook naar het WK gaat met de Rode Duivels zal zijn marktwaarde alleen maar stijgen en ook de interesse zal toenemen.

“Ik heb in november en december alleszins nog geen reisje geboekt”, zei Debast op de persconferentie van de Rode Duivels dinsdag. “Naar het WK gaan zou een absolute bonus zijn, maar het is nu al een droom om het shirt van de Rode Duivels te dragen. Die ervaring moet ik straks gewoon meepakken naar mijn club en dan zien we wel.”