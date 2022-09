De UEFA denkt na over nieuwe competitie: meer geld, meer show, maar ook meer overbelasting van spelers

De UEFA denkt na over een nieuw toernooi ter vervanging van de Europese Supercup. Wat denkt u?

The Guardian meldt dat de UEFA een nieuwe competitie overweegt. Het idee is om de opzet van de Europese Supercup, waaraan momenteel de winnaars van de Champions League en de Europa League deelnemen, te herzien. De UEFA wil de winnaar van de nieuwe Europese competitie, de Conference League, toevoegen aan de Supercup.

Er wordt dan een minitoernooi met vier teams gehouden, waarbij de drie Europese kampioenen worden vergezeld door de kampioen van het land waar de Supercup wordt gespeeld. Dit nieuwe format wordt momenteel bekeken en zou in 2024 van start kunnen gaan, met één land in gedachten voor de eerste editie. Een Europees land? Niet eens in de buurt. Het zou gehouden kunnen worden...in de USA, met de kampioen van de MLS als vierde team. Het doel is uiteraard nieuwe markten te openen en zoveel mogelijk ogen te trekken. Toekomstige edities zouden in alle uithoeken van de wereld kunnen plaatsvinden. De finale van deze nieuwe "Europese" Supercup zou een echte Amerikaanse show kunnen worden met een band die in de rust speelt...