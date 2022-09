Team uit 1A geeft jonkie een kans met opvallende clausule: diploma levert grote extra op

Het was interessant nieuws dat ons op donderdag wist te bereiken vanuit een club in 1A. Of hoe ook studies hun belang kunnen hebben.

Sporting Charleroi kondigde aan dat het Jason Dalle Molle een eerste contract heeft aangeboden. Het gaat om een semiprofcontract voor een jaar, met optie op een jaar als prof. Diploma Aan die optie hangt een interessante en opvallende clausule vast, weet Het Nieuwsblad te melden op vrijdag. Zo zou de 17-jarige speler een profcontract krijgen als hij zijn middelbaar diploma weet te behalen volgend jaar in juni. Dan treedt de optie voor het seizoen 2023-2024 in werking. 🧱 L'𝗮𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿 se construit 𝘢𝘶𝘫𝘰𝘶𝘳𝘥'𝘩𝘶𝘪. Bravo, Jason ! #RCSC #PremierContrat #ZebrAvenir pic.twitter.com/V6ipuWmJsT — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) September 22, 2022