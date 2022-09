🎥 Internationale break? Geen rust voor twee Bruggelingen: "Bijna klaar!"

Tijdens de interlandbreak doen ze het bij sommige clubs wat kalmer aan. Ook bij Club Brugge. Behalve twee jongens, die zich letterlijk in het zweet aan het werken zijn om de Champions League-matchen te halen.

Clinton Mata miste intussen al vijf wedstrijden door zijn enkelblessure, maar laat nu op zijn sociale media weten dat hij bijna klaar is. Daarop is ook te zien hoe Noa Lang zich op de loopband in het zweet werkt. De Nederlander is al sinds 21 augustus op de sukkel met zijn enkel, maar ook hij lijkt er nog weinig last van te hebben als je het tempo ziet waarop hij loopt.