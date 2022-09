Nacer Chadli blijft hopen op WK: "Sinds 2011 maar één afspraak gemist"

De kronkels van Roberto Martinez als bondscoach zijn ondoorgrondelijk. En daar zou Nacer Chadli op het WK wel eentje van kunnen worden.

Nacer Chadli kwam tijdens de zomermercato naar Westerlo. Met maar één bedoeling: een plaatsje veroveren in de Belgische ploeg voor het WK. Een vakantie voor eind dit jaar heeft hij dan ook nog niet geboekt. “Ik kies altijd voor een last minute. Ik wil eerst zekerheid over een eventuele selectie”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Ik weet niet hoeveel kans ik heb om er in Qatar bij te zijn - dat hangt van zo veel factoren af -, maar… de situatie is niet hetzelfde als drie, vier jaar geleden. Toen werd ik, indien fit, áltijd opgeroepen. Sinds 2011 heb ik maar één afspraak gemist, het EK 2016 - toen was ik slechts invaller. Maar voorts was ik er altijd bij, wie de bondscoach ook was. Nu is het al meer dan een jaar geleden.”

Toch gelooft hij er zeker nog in. “Ik geef mezelf nog een kans, al is Qatar niet mijn grote doel. Dat is wedstrijden spelen, in vorm raken. De rest zal wel volgen. Als andere jongens meer kunnen bijbrengen, dan accepteer ik dat. De spelers op mijn positie zijn jonger dan ik en spelen in goeie clubs. Maar als de bondscoach me nodig heeft, zal ik er staan. Indien niet, dan zal ik die keuze aanvaarden.”