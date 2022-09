Nations League: Spanje verrassend onderuit en Schotland wint burenduel

Er stonden nog vier duels vanavond op het programma in de Nations League. Zo kregen we een grote verrassing te zien en wint Schotland in extremis tegen de 'buren' uit Ierland.

Spanje - Zwitserland 1-2

De verrassing van de speeldag is wel Spanje dat in eigen huis onderuit gaat tegen Zwitserland. De Zwitsers kwamen op voorsprong via Akanji en na 10 minuten in de tweede helft kon Spanje op gelijke hoogte komen via Jordi Alba. Een eigen doelpunt van Eric Garcia zorgde een paar minuten later voor de Zwitserse voorsprong. Spanje had meer dan 70% balbezit, maar kwam niet meer tot scoren. Hierdoor winnen de Zwitsers verrassend van Spanje.

Spanje staat tweedes in zijn groep, maar ziet Zwitserland naderen tot op twee punten. Portugal is leider in groep met tien punten en twee meer dan Spanje.

Tsjechië - Portugal 0-4

In dezelfde groep als Spanje en Zwitserland moest Portugal op bezoek bij Tsjechië. Het was even bibberen voor Portugal toen Ronaldo zich blesseerde. Dit kan u HIER lezen. Gelukkig kon hij verder. Portugal kende geen probleem met Tsjechië en dankzij doelpunten van Diogo Dalot (tweemaal), Bruno Fernandes en Diego Jota won Portugal vlot.

Schotland - Ierland

Een burenduel tussen Schotland en Ierland is altijd interessant. Ierland kwam op voorsprong via John Egan en 0-1 was ook de ruststand. Schotland kwam op gelijke hoogte via oude bekende Jack Hendry die door Club Brugge wordt uitgeleend aan het Italiaanse Cremonese. In de 82ste minuut kwamen de Schotten vanop de stip op voorsprong. Doelpuntenmaker van dienst was Ryan Christie. De thuisploeg gaf de voorsprong niet meer uit handen en won met het kleinste verschil.

Schotland blijft zo aan de leiding in zijn groep, gevolgd door Oekraïne op twee punten. Ierland staat 3de met acht punten achterstand op de Schotten.

Israël - Albanië 2-1

Servië - Zweden 4-1

Cyprus - Griekenland 1-0