Boskamp schetst het belang van passage van Mark van Bommel bij Antwerp

Met Marc Overmars en Mark van Bommel voeren twee Nederlanders het beleid bij Royal Antwerp FC. Ook in Nederland is er aandacht voor hun prestatie.

Mark van Bommel pakte tot nu toe met 9 op 9 met de Great Old. In Nederland wordt de Jupiler Pro League daarom ook gevolgd.

“Er wordt toch over gesproken, hoor. Vooral omdat Van Bommel al twee zeperds achter de rug heeft bij PSV en Wolfsburg. Hij begon elke keer goed, maar het stortte ineen”, klinkt het bij Johan Boskamp in Het Nieuwsblad. “We zijn benieuwd wat het nu wordt. Van Bommel zat in het moeras, maar had een geluk bij een ongeluk.”

Want Nederland wil wel dat het avontuur van Van Bommel slaagt. “Overmars lanceerde zijn droppikkie bij Ajax en zo konden hij en Van Bommel naar Antwerp komen. In Nederland hopen ze dat onze coaches weer naam maken in het buitenland. Dat aura waren we kwijt.”