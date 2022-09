De Bilde doet voorspelling over jonge Duivel: "Dan gaat hij mee naar Qatar"

Gilles De Bilde is momenteel in Amsterdam voor de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Nederland.

De gewezen voetballer is ondertussen analist geworden en heeft een ferme voorspelling in huis met oog op het WK.

Debast

"Ik verwacht niet veel wijzigingen aan het elftal van Roberto Martinez", aldus De Bilde bij VTM in voorbeschouwing op de wedstrijd.

"Het is vooral kijken of Debast opnieuw mag starten tegen een heel sterke tegenstander. Als dat zou gebeuren, dan is de kans uitermate groot dat hij naar het WK gaat en daar in de driemansdefensie zelfs in de basis terechtkomt."