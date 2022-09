Ervaren verdediger Antwerp strijdt tegen degradatie met Kortrijk: "Dat ga ik doen"

Dorian Dessoleil moet voor extra ervaring zorgen achterin bij KV Kortrijk, dat dit seizoen zal moeten strijden tegen degradatie.

Dorian Dessoleil is een 30-jarige centrale verdediger met ervaring zat in de Jupiler Pro League. Na zes jaar Charleroi is hij sinds 2021 lid van Antwerp.

The Great Old leende hem dit seizoen uit aan KV Kortrijk, waar hij in een heel ander soort voetbal is terechtgekomen en zal moeten helpen strijden tegen degradatie: "Het zal niet makkelijk worden dit seizoen, maar we moeten het hoofd hooghouden."

𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗩𝗜𝗘𝗪



🎙️ Tijdens de interlandbreak maken we tijd voor een gesprek met Dorian Dessoleil.



🗣️ "Ik ga er van de eerste tot de laatste minuut helemaal voor."



Bekijk het volledige interview hier ⤵️ pic.twitter.com/HiQaRfczHG KV Kortrijk (@kvkofficieel) September 25, 2022

"Door mijn leiderschap verwacht men van mij dat ik de verdediging kan leiden", aldus Dessoleil in een gesprek met KVK TV.

"Ik ben discreet en timide, maar door mijn jaren ervaring ben ik op dat gebied wel een beetje veranderd. Ik kan genieten van het leven buiten het veld en ook grappen maken. Ik wil er tot de laatste minuut voor strijden."