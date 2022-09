🎥 Skov Olsen scoort ook bij nationale ploeg, een overzicht van de Nations League vandaag

In de Nations League werden vandaag 10 wedstrijden, 9 matchen naast de clash der Lage Landen.

In de vooravond speelden Andorra en Letland 1-1 gelijk. Moldavië won met 2-0 van Liechtenstein. Azerbeidjan klopte Kazachtstan met 3-0. Slovakije en Wit-Rusland speelden 1-1 gelijk. Vanavond stonden nog 6 wedstrijden op de agenda…

Denemarken – Frankrijk 2-0 (2-0)

Skov Olsen scoorde de 2-0 voor Frankrijk nog voor de rust. Bekijk hieronder het filmpje met het doelpunt van de Brugse goalgetter.

Wales – Polen 0-1 (0-0)

Swidersky zorgde voor het enige doelpunt in de wedstrijd in de groep van de Rode Duivels.

Oostenrijk – Kroatië 1-3 (1-1)

Kroatië kwam via Modric op voorsprong, maar drie minuten later stonden de bordjes weer in evenwicht via Baumgartner. We speelden toen amper 9 minuten. Na de rust liep Kroatië uit via goals van Livaja en Lovren.

Luxemburg – Litouwen 1-0 (0-0)

In de 89ste minuut zette Rodrigues de thuisploeg op voorsprong.

Faroër – Turkije 2-1 (0-0)

De ploeg van de eilandengroep verraste na de rust met twee doelpunten, gescoord door Davidsen en Edmundsson. Serdar Gürler zorgde een minuut voor tijd voor de aansluitingstreffer.